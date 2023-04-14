ضبط 32 قطعة سلاح ناري بحوزة 21 متهما وتنفيذ 650 حكما في حملة أمنية بأسيوط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت (دائرة مركز شرطة منفلوط) أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

ضبط عدد (32) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (11 بندقية آلية – 7 بنادق خرطوش – طبنجة - 13 فرد محلى – 175طلقة مختلفة الأعيرة- 11 خزينة) بحوزة (21 متهم " لعدد 8 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضبط خلالهم (1,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 100 جرام لمخدر الأفيون- 570 جرام لمخدر الشابو – 60 قرص مخدر ) بحوزة (8 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (650) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.