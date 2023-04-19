حبس تاجر أطلق أعيرة نارية تجاه شخصين في مشاجرة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه شخصين لوجود خلافات بينهما في منطقة الحدائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

إصابة شخصين بطلق ناري

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة الحدائق، من قبل أحد المستشفيات، يفيد باستقبال شخصين مصابين برش خرطوش.

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة

وبسؤالهما اتهما بائع فاكهة، يقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وشقيقه، لوجود خلافات بينهما، ما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها المصابين على المشكو في حقهما، ما أدى إلى إصابة أحدهما، ما آثار حفيظته فأطلق عيارا ناريا من فرد خرطوش، كان بحوزته مُحدثا إصابتهما المشار إليها.

القبض على المتهم

وبتقنين الإجراءات أمكن القبض على المشكو في حقه الثالث، وكان بحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.