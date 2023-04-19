هل زيارة المقابر في العيد حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

هل زيارة المقابر في العيد حرام؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والذي أكدت من خلاله بأن زيارة المسلمين للمقابر في أول يوم بالعيد فيه خلاف بين العلماء، وذلك لأنه من الطبيعي أن يكون الناس في حالة من السعادة والفرحة والبهجة احتفالا بحلول العيد.

هل زيارة المقابر في العيد حرام؟

وقالت الدار إنه في حال زيارة المسلم للقبور في أول أيام العيد فإن هذا الأمر ليس حراما ولكن يجب على المسلم استشعار معاني الصلة والبر، والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب، ولْيُراعَ عدم تعمد إثارة الأحزان، وعدم التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهما.

حكم زيارة المقابر في العيد

وقال الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق، إن حكم زيارة المقابر في أول أيام العيد «جائز» وليس واجبا، قائلا:« من الممكن أن يشتاق أحدهم لزيارة أحد من الراحلين عنه فيجوز له أن يزور القبور في الأعياد، ولا شيء في ذلك».

حكم زيارة القبور في العيد للنساء

وعن حكم زيارة القبور في العيد للنساء، قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز زيارة المرأة للقبور ولكن لابد من قصدها بهدف الإحسان إلى الميت وإلى النفس بالعِظة والاعتبار، فضلا عن عدم تجديد الأحزان ومظاهر الجزع، أما إذا قُصد بها تجديد الأحزان، واتُّخذ فيها ما يُنافي العظة والاعتبار، فإنها تكون مُحرمة.

زيارة المقابر في العيد

واستشهدت الإفتاء بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِى زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً [أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه، واللفظ له».

أدعية للميت

وعن زيارة المسلمين للقبور في العيد، فهناك العديد من الأدعية للتخفيف عن الموتى، ويجوز للمسلمين ترديدها للميت ومنها:

- «اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ».

- «اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون».

- «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة، واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يا رب اجعلهم من المكرمين المُنعمين، واحد من أجمل أدعية المتوفي للتخفيف عنه.»

- «اللهم كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك.. يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم اعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملاً قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور».