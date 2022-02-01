شقيق فقيد الغاز وأسرته خلال زيارة المقابر: «نحتسبهم من الشهداء» (فيديو)

قال عاطف شكري، شقيق ضحية استنشاق الغاز الذي توفى هو وزوجته وأبناؤه الخمسة، إن شقيقه كان خلوقا ومحبوبا ونظيف اليد، وكان الجميع يحبه ويحترمه وتربطهم ببعض علاقة قوية.

وأضاف «شكري»، في تصريحات صحفية خلال زيارته الأولى لمقابر شقيقه وأسرته لقراءة الفاتحة والدعاء لهم عقب دفنهم فجر اليوم «نحتسبه عند الله هو وأسرته من الشهداء، وأن يلهمنا الصبر على فراقه»، مشيرًا إلى أن الجميع يشهد لأخيه بالأمانة، وأن علاقته بأشقائه كانت علاقة طيبة «شقيق عزيز علينا جميعا ولن ننساه».

آلالاف يشيعون جنازة ضحايا الغاز

وكان الآلاف من أهالى قرية ترسا التابعة لمركز طوخ فى محافظة القليوبية قد شيعوا جثامين المتوفيين الـ7 من أسرة واحدة، والذين لقوا مصرعهم بسبب تسرب الغاز بمحل إقامتهم بمنطقة الشرابية فى القاهرة وسط حالة من الحزن بقرية ترسا، وأعرب الأهالى عن حزنهم الشديد لهذه الفاجعة التى لم تشهدها القرية من قبل.

" href=" ">

وقال أحمد عبد النبى خال «الأم الضحية» نجلة شقيقته متزوجة من «محمد شكرى» مدير عام بالتربية والتعليم وتقيم فى منطقة الشرابية منذ 25 عاما، ويقيمان فى منزل عائلته بالشرابية وأنجبا الأبناء «سارة» الكبرى حاصلة على ليسانس حقوق، و«عمر» في نهائي هندسة اتصالات، و«عاطف» فى الصف الثالث الثانوي و«سمية» في الصف الأول الثانوي و«سما» في الصف الثاني الإعدادي.

" href=" ">

ابن خالة رب الأسرة: يعيشون في الشرابية منذ سنوات

وقال حسن عبد المنعم، ابن خالة الأب، إن الأبناء ووالدهم يعيشون فى منطقة الشرابية بالقاهرة منذ فترة كبيرة وأخر مرة زار فيها القرية منذ 15 يوما فى وفاة أحد الأقارب لتقديم واجب العزاء، وسافر فى نفس اليوم بعد العزاء، موضحا أنه علم بخبر الوفاة ولكنه أخبر والدة «الأب الضحية» إن نجلها وأسرته أصيبوا في حادث واصطحبهم للمستشفى.

" href=" ">

النيابة تعاين موقع الحادث

وقام فريق من النيابة بمعاينة موقع مصرع 7 أشخاص من أسرة داخل شقتهم السكنية بسبب تسريب الغاز، والمتوفين هم «الأب محمد شكري، والأم منال بدر، والأبناء هم سارة وسمية وسما وعمر وعاطف» وأمرت النيابة بتشميع الشقة ونقل الجثث إلى مشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقي.

" href=" ">

وكانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثث 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقتهم بمنطقة الشرابية، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بصحبة قوة من قسم شرطة الشرابية إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثث زوج وزوجته وأبنائهم الخمسة، وبالفحص تبين اختناقهم نتيجة تسريب للغاز داخل الشقة محل سكنهم.