القبض على عصابة سرقة السيارات» بأسلوب المفتاح المصطنع في الساحل

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة خلال 24 ساعة عن ضبط (5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم (10 مفاتيح مصطنعة – مبلغ مالي) لقيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب المفتاح المصطنع حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأقروا بتصرفهم في السيارة المُستولى عليها بالبيع لعميلهم سيئ النية (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الشرقية) أمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات بيع السيارة، واعترف بقيامه بالتصرف في السيارة بالبيع (لأحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية) أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المُستولى عليها.

كما تمّ ضبط 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة، بتهمة اصطحاب سائق سيارة – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) داخل ورشة خاصة بأحدهم وتعدوا عليه بالضرب وإصابته بكدمات بالوجه واستولوا منه على (هاتف محمول – مبلغ مالي).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من (أحد الأشخاص – متواجد خارج البلاد ) وطلب من المجني عليه توصيل مبلغ مالي لأحد الأشخاص إلا أنَّه استولى عليه لنفسه ولم يقم بتسليمه وبمناقشة المجنى عليه بأقوال المتهمين اتهمهم بالسرقة وأنكر استيلائه على المبلغ المالي المشار إليه.

كما ضبط أحد الأشخاص في النزهة، حال استقلاله تروسيكل دون لوحات معدنية ملك شقيقه، وبحوزته باب حديدي، وبمناقشته عن مصدر الباب المضبوط بحوزته اعترف بسرقته من أحد العقارات بدائرة القسم، وباستدعاء مالكه تعرف على المسروقات وأتهمه بالسرقة، كما اعترف بسرقته باب آخر من أحد العقارات، وتمّ بإرشاده ضبط الباب لدى عميله صاحب مخزن خردة، ومقيم بدائرة قسم عين شمس، ونفى علمه بكونه من وقائع سرقة.