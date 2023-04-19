تفاصيل حبس شخصين بتهمة سرقة سيارة في الشرقية

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين في قضية سرقة سيارة أحد الأشخاص بالشرقية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد في الميعاد.

سرقة سيارة تحت تهديد السلاح

تبلغ لقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، من أحد المستشفيات، باستقبال سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، مُصاب بجروح متفرقة في الجسم.

وبسؤاله، قرر أنّه أثناء قيادته سيارة ملاكي ملك نجله بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، استوقفه شخصين، واستقلا رفقته السيارة، وطلبا منه توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وحال وصولهما تعديا عليه بسلاح أبيض، فأحدثا إصابته المشار إليها، واستوليا على السيارة وهاتفه المحمول كرها عنه ولاذا بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات أمكن من تحديد مرتكبي الواقعة، وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة

أوضح المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، أن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات، حيث قال إن المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف «عبدالله» أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وقال إن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.