ضبط 2793 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 3 قضايا في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 2793 مخالفة مرورية متنوعة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 29 قضية في مجال الأمن العام، وقضية في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 247 حكما قضائيا متنوعا، و5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.