ضبط شخصين بتهمة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من مسكن سيدة في المعادي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول تعمل بخدمة العملاء بإحدى شركات التوظيف، باكتشافها سرقة مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية، مشغولات ذهبية، من داخل مسكنها وأضافت بتردد عدد من العاملات للقيام بأعمال النظافة تعرفت عليهن من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى المسئول عن التطبيق المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وأن زوجته وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، إبان عملها طرف المجنى عليها بالاتفاق مع زوجها، وأقرت باستبدال المبلغ المالي من العملة الأجنبية للمحلية، وأيد زوجها أقوالها.

وتمّ بإرشادهما ضبط كل المشغولات الذهبية ومبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المُبلغة تعرفت على المتهمة والمضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.