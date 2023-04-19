تأييد حكم الإعدام لمتهمين بقتل آخر ببندقية خرطوش في بورسعيد

أيدت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، الحكم على متهمين بالإعدام شنقا والسجن المشدد 5 سنوات لثالث، قتلوا شخصا ببندقية فرد خرطوش ببورسعيد، كما أحالت القضية إلى الدعوى المدنية بالمحكمة الإدارية المختصة.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 1 ستمبر الماضي، والمتهم فيها كل من محمد عبد المنعم صبح وياسر أحمد حسن وكريم عبد المنعم صبح، حيث قاموا بقتل المجني عليه محمود حامد علي مرجان، وذلك عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وأعدوا لذلك بندقية خرطوش وسلاحا أبيض، وتوجهوا حال قيادة المتهم الثالث لدراجة نارية إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجد المدعو إسلام السيد عوض التوني به.

إصابة المجني عليه بطلقة من السلاح الناري

وما أن ظفر المتهمين بالمجني عليه حتى قام المتهم الأول بإطلاق طلقه من السلاح الناري صوبه أحدثت إصابة المجني عليه والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة حاملا السلاح الأبيض السكين، وذلك للشد من أزر المتهم الأول وتقوية عزمه، ومنع أي شخص من الاقتراب منه، والحيلولة دون إتمام ما عقدوا عليه العزم.

تقرير الطب الشرعي

وأظهر تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات المشاهدة بالوجه والعنق والصدر هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة نارية رشية خرطوش، وحدثت من عيار ناري خرطوش، وكشفت أن اتجاه الإطلاق كان من الأمام إلى الخلف.

وتبين من خلال الفحص وجود 12 طلقة خرطوش حمراء اللون ذات كعب نحاسي، ومن الجائز حدوث إصابة المجني عليه باستخدام البندقية والأعيرة المرسلة.