افتتاح أول فصل ذكي للتربية الخاصة في الدقهلية

افتتح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وهاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أول فصل ذكي للتربية الخاصه بالدقهلية بمدرسة التربية الفكرية بكوم النور بميت غمر لتسهيل التواصل والتفاعل بين المعلم والطلاب عن طريق السبورة الذكية التفاعلية.

جاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم وتخيصيص هذا العام ليكون عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحهم الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب وبتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى بضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

تطوير وتنويع البرامج التربوية المقدمة لطلاب ذوي الهمم

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، بتطوير وتنويع البرامج التربوية المقدمة لطلاب ذوي الهمم وبتفاعل الطلاب مع المعلمين وشهد جانبا من الحصة التفاعلية.

افتتاح معرض ختام الأنشطة الطلابية

وعلى جانب الزيارة افتتح معرض ختام الأنشطة الطلابية وأثنى على المعروضات الفنية خاصة المجسمات المعبرة عن الديانات الإسلامية والمسيحية متمثلة في مجسم للجامع والكنيسة من أعمال الطلاب، وأشاد بأعمال الاقتصاد المنزلي والصحافة واختتم اليوم بتكرم الطلاب المشاركين في البرنامج الإذاعي.