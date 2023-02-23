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طلاب ذوي الهمم يبدعون في احتفالية مسابقة الفنون المسرحية بإدارة الوايلي

كتب:

الوطن
08:52 م | الخميس 23 فبراير 2023
طلاب ذوي الهمم يبدعون في احتفالية مسابقة الفنون المسرحية بإدارة الوايلي

دشنت إدارة الوايلي التعليمية بمحافظة القاهرة، مسابقة فنون مسرحية لطلاب المدارس، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بتفعيل الأنشطة والفنون الثقافية والإبداعية في المدارس، برعاية وفاء رضا مدير عام الإدارة. 

وقدم عدد من طلبة المجمع الحرفي لذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الحفل، عرضا استعراضيا، حاز على إعجاب الحاضرين، إذ تمكن الطلاب من جذب الجمهور إليهم، بسبب الأداء المميز على خشبة المسرح.

العرض الذي قدمه طلاب ذوي الهمم، من تصميم وإخراج وتدريب هبة عبدالله هاشم، معلمة بالمجمع الحرفي، بإشراف سيد حسني، مدير المجمع.

ضمت لجنه تحكيم المسابقة كل من، المخرج محمد رجب، والناقد الفني يوسف أبو زيد، والمخرجة رباب السعيد.

ومن جهة أخرى، قدم باقي المشاركين عروضا فنية ومسرحية متميزة، إذ قدم مجموعة من طلاب الإدارة عرضا مسرحيا بعنوان «أبو قردان والطاووس»، وهي فكرة مبتكرة تهدف إلى خلق نوع جديد من التلاميذ المبدعين.

وقدم طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم، عرضا تعبيريا بلغة الإشارة تحت عنوان «إحنا أقوى»، وهذا العرض يثبت أن ذوي الهمم بالفعل قادرون باختلاف.

واختتم الحفل بـ«اسكتش أنا بنت صعيدية»، آداء مجموعة من طلاب إدارة الوايلي التعليمية من ذوي الهمم.

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