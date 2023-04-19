تفاصيل شهادة الشركات من البنك الأهلي المصري.. دورية صرف متنوعة

كشف البنك الأهلي عن الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديدا شهادات الادخار بالعملة المحلية أي شهادة الشركات.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر أبريل 2023، على شهادة الشركات، يكون الحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، على أن يكون الشراء أول مرة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه.

ومدة شهادة الشركات في البنك الأهلي المصري، هي 3 سنوات، ويمكن الاقتراض بضمانها من أي فرع للبنك بحسب التعليمات السارية.

أسعار العائد على شهادة الشركات من البنك الأهلي

ويُصرف سعر العائد على شهادة الشركات بدورية صرف متنوعة، بنسبة 7.25% شهريًا، و7.50% ربع سنوية، و7.75% نصف سنوية، ويصل إلى 8% سنويًا.

ولا يمكن استرداد شهادة الشركات من البنك الأهلي المصري قبل مرور 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة بحسب القواعد والشروط المعلنة من البنك.

مميزات شهادة الشركات

ومن المميزات على شهادة الشركات، بحسب وصف البنك الأهلي المصري، أن نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويبدأ احتساب العائد يوم العمل التالي ليوم الشراء.