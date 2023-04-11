البنك الأهلي المصري ينفرد بطرح شهادة ادخار لمدة عام واحد فقط

انتهت شهادات الادخار لمدة واحد من البنوك المصرية باستثناء شهادة واحدة فقط، تعد الخيار الأمثل للراغبين في استثمار أموالهم بعائد تنافسي خلال مدة عام واحد فقط.

شهادة الـ18% آخر شهادات العام الواحد

كانت آخر شهادة ادخار مطروحة في البنوك المصرية لمدة عام واحد هي شهادة الـ18% التي طرحها بنك مصر والبنك الأهلي المصري، في مارس 2022، قبل أن يطرح البنكان الحكوميان شهادتين لمدة 3 سنوات، بعائد ثابت 19% ومتناقص 22%، مطلع الشهر الجاري.

الشهادات الادخارية الجديدة

توالت إصدارات البنوك المصرية، منذ مطلع أبريل الجاري، من الشهادات الادخارية مرتفعة العائد، غير أن العامل المشترك بين الشهادات الجديدة هو مدة الشهادة (3 سنوات)، ومن ذلك شهادات بنوك: الأهلي المصري، مصر، القاهرة، التجاري الدولي، قطر الوطني، المصرف المتحد، الزراعي المصري، الاستثمار العربي، الكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات.

شهادة الاستثمار (ب) من البنك الأهلي

ويحتفظ البنك الأهلي المصري، كاستثناءً وحيد من بين البنوك، بشهادة ذات أجل عام واحد، وهي شهادة الاستثمار (ب) ذات العائد الثابت لمدة عام، وبحد أدنى للشراء 500 جنيه ومضاعفاتها، وفيما يلي أبرز مزايا هذه الشهادة:

يجوز الاقتراض بضمان شهادة الاستثمار (ب) من البنك الأهلي المصري. يستحق العائد الثابت على الشهادة كل شهر ويمكن صرفه من ماكينات الصراف الآلي. سعر الفائدة على الشهادة 11%. تصدر الشهادة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين و قصر.

وكان البنك الأهلي المصري، رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار فئة (ب) بنحو 1.5% لـ2% يوم أمس الاثنين، وذلك بعد أيام من طرحه شهادتي ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات.