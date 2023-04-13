البنك الأهلي المصري راعي كأس السوبر المصري لكرة القدم 2022 ​

أعلن البنك الأهلي المصري وشركة پريزنتيشن سپورت توقيع عقد رعاية مباراة كاس السوبر المصري بين فريقي الزمالك بصفته بطل الدوري والأهلي بطل كأس مصر لموسم2022 والتى ستقام فى الخامس من مايو المقبل بدولة الإمارات الشقيقة بإمارة أبو ظبي.

وفى هذا الإطار، أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن عام 2023 يعد عام استثنائي للبنك الأهلي المصري لتزامنه مع مناسبة الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيسه، وبهذه المناسبة، قرر البنك التعاون المثمر مع پريزنتيشن سپورت لرعاية بطولة السوبر المصري، التى تحظى باهتمام جماهيرى هو الأعلى فى الوطن العربى، لكون طرفها هما قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي، معربا عن اعتزازه بأن يحمل كأس السوبر المصري اسم "البنك الأهلي المصري" الذي يعد من اقدم العلامات التجارية في مصر والوطن العربي وصاحب السجل التجاري رقم (1)، معربا عن تطلعه لأن تكون المباراة نموذجا مشرفا للرياضة المصرية مثلما اعتدنا دائما من الفريقين الكبيرين.

من جانبه ثمن المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة پريزنتيشن سپورت اتفاق رعاية البنك الاهلي المصري لبطولة السوبر بين قطبى الكرة المصرية، واعتبرها خطوة ناجحة تفتح الباب لمزيد من التعاون البناء،.

كما وجه المهندس سيف الوزيرى، الشكر لدولة الإمارات العربية، ممثلة فى مجلس أبوظبى الرياضى، على حرصها على استضافة بطولة السوبر المصري للمرة السادسة بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي، إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن مجلس أبوظبي الرياضي مضطلع بدور استضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية والترويج لها، بنجاح لافت.

وأكد على النجاحات المبهرة سواء على مستوى الاستثمار الرياضى، أو فى التقارب والتلاحم بين الشعوب، موضحا أن الرياضة بجانب أنها قوة ناعمة، فإنها صارت صناعة، ورقما صحيحا فى معادلة التنمية للدول.

بينما أكدت دينا ابوطالب مدير عام التسويق والاتصال الخارجي بالبنك الأهلي المصري أن البنك يولي اهتمام بالغ بدعم الرياضيين في كافة الرياضات سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية، حيث يعد أحد أهم رعاة الرياضة في مصر ليكون بذلك نموذجًا يُحتذى لدى باقي المؤسسات الكبرى لما تمثله الرياضة من أهمية كبرى لمختلف الشعوب.