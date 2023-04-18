كم يدفع البنك الأهلي المصري عائدا على وديعة الأسبوع؟

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار العائد على الودائع بعائد يصرف في نهاية المدة تزامنا مع شهر أبريل 2023، ومن بينهم وديعة الأسبوع والأقل من 15 يومًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر أبريل 2023، على وديعة الأسبوع والأقل من 15 يومًا، يكون الحد الأدنى للوديعة أقل من شهر 100 ألف جنيه.

أسعار العائد على وديعة الأسبوع من البنك الأهلي

ويحصل صاحب الوديعة الأسبوع والأقل من 15 يومًا، على سعر العائد 5%، وكذلك على الأقل من شهر، كما يتيح البنك الأهلي المصري المدة حتى 7 سنوات.

ويكون العائد على المدة من شهر وأقل من شهرين 6.50%، والعائد على 3 شهور والأقل من 6 أشهر 7%.

ودائع بعائد يصرف في نهاية المدة

والعائد على المدة من سنة لأقل من سنتين تكون 7.50%، فيما تكون 7% للمدة 4 سنوات وأقل من 5 سنوات.

والمدة التي تكون 6 سنوات وأقل من 7 سنوات يحصل صاحبها على عائد 6.75%، ووديعة الـ7 سنوات فاكثر نفس العائد.