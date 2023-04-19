أول ظهور للطفل زياد محارب السرطان بعد العملية: أنا بطل ومكنتش خايف (صور)

في أول ظهور للطفل زياد أسامة، محارب السرطان، صاحب الصور المتداولة، لصلاته قبل إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم من النخاع الشوكي، بعد نجاح العملية، قال: «أنا بطل وقوي، ومكنتش خايف من العملية».

ماذا طلب زياد في صلاته قبل العملية؟

عن الصور التي نشرتها له صفحة المستشفى، أثناء صلاته في غرفته بالقميص الطبي، قبل إجراء العملية الجراحية، قال زياد لـ«الوطن»، إنه يحرص على الصلاة دائما، وطلب من التمريض أن يصلي ركعتين لله قبل الذهاب إلى غرفة العمليات: «صليت ركعتين وقريت آية الكرسي، عشان ربنا يحفظني وأقوم بالسلامة».

زياد يحلم بالدفاع عن الوطن

بصوت طفل يعافر، رغم الألم بعد الجراحة، قال زياد صاحب العشر سنوات، إنه يتمنى أن يصبح ضابطا في المستقبل للدفاع عن وطنه: «لو معرفتش أكون ظابط هطلع دكتور، عشان أعالج الناس التعبانة» بحسب تعبيره.

يذكر أن الصحفة الرسمية لمستشفى سرطان الأطفال الذي يعالج فيه الطفل زياد، نشرت صورا له أثناء الصلاة بالقميص الطبي قبل خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم من النخاج الشوكي، وتفاعل معها جمهور السوشيال ميديا، بدعوات تتمنى الشفاء العاجل للصغير.

يشار إلى أن زياد، طفل من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، جاء إلى المستشفى في القاهرة، لتلقي العلاج واستئصال ورم من النخاج الشوكي، واكتشفت أسرته حقيقة مرضه بالسرطان، منذ عدة سنوات، وجاءت به إلى القاهرة لتلقي العلاج.