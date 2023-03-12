«مستقبل وطن» ينظم زيارة لأطفال مستشفى 57357 قبل حلول رمضان

يواصل حزب مستقبل وطن، إجراء الأنشطة والفعاليات المختلفة، التي من بينها الخدمي للمواطنين والأسر في مختلف المحافظات، وكذلك التنموي والترفيهي لرسم البهجة على نفوس الأهالي والأطفال.

زيارة مستقبل وطن لمستشفى 57357

ومن بين الأنشطة الأخيرة لحزب مستقبل وطن، نظمت أمانة بدر، رحلة خاصة إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، وقضاء يوم وسط الأطفال لإدخال السعادة على قلوبهم قبل حلول شهر رمضان.

وشهدت زيارة أمانة بدر لمستشفى سرطان الأطفال 57357، توزيع الهدايا على الأطفال؛ بهدف إدخال الفرحة عليهم، ورسم البهجة على وجوههم الصغيرة، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أنشطة وفعاليات لحزب مستقبل وطن

ومؤخرا، نظم حزب مستقبل وطن عددا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في محافظة القاهرة بهدف تقديم الخدمات للأهالي، ودعم جهود الدولة؛ منها الخدمات العينية والنوعية والترفيهية في مختلف أحياء القاهرة.

ومن بين الأنشطة الخدمية الأخيرة لحزب مستقبل وطن، توزيع 500 وجبة على الأسر غير القادرة من أهالي السيدة زينب، وكذلك تنظيم رحلة نيلية على ضفاف النيل لفتيات وسيدات منطقة الظاهر.

وفي دار السلام، نظم حزب مستقبل وطن ورشة «كورشيه وتعليم تركيب العطور» وتم خلال الورشة عمل مشغولات يدوية وإكسسورات وتركيبات لعطور ومجموعة من الشنط بهدف تدريبهن على المشغولات اليدوية.