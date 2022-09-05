حزن بكفر الشيخ لوفاة شاب بعد صراع مع المرض.. أصيب بفشل في النخاع الشوكي

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي مدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة شاب يدعى «درغام الحايس»، 17 عاماً، اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

جنازة مهيبة للشاب

وودع أهالي مدينة مسير الشاب المتوفى في جنازة مهيبة، وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع، نظراً لما كان يتمتع به الراحل من حُسن الخلق.

رواد السوشيال ميديا يتداولون صور الشاب

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الشاب «درغام»، الذي توفي بعد صراع قصير مع المرض، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تفاصيل وفاة الشاب

وقال علاء شكري، أحد أصدقاء الشاب المتوفى، إن «درغام» كان يعاني من فشل في النخاع الشوكي ونزيف، وكان يحتاج إلى 5 أكياس دم يومياً و12 وحدة صفائح و5 أكياس بلازما، لافتاً أنه عاني كثيراً من المرض خلال الفترة الماضية حتى توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وأضاف «شكري»، إنه تم تشييع جنازة «درغام» في الساعة السادسة صباحاً، وشارك بها عدد كبير من أهالي مدينة مسير، متابعاً «درغام كان طيب القلب وكان صاحب صاحبه بحق وحقيقي، وعمره ما اتأخر على حد، وكان محبوب من الجميع، وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعل مرضه في ميزان حسناته، وياريت الناس كلها تدعيله بالرحمة».