هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها مع أطفال مستشفى 57357 (فيديو)

احتفلت الفنانة هنا الزاهد، بعيد ميلادها الـ29 مع أطفال 57357، ونشرت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام فيديو لزيارتها، إذ ذهبت بصحبتها عدد كبير من الهدايا للأطفال.

وعلقت هنا الزاهد على الفيديو، قائلة: «النهاردة بقيت 29 سنة اخر سنة في العشرينات، قررت إنه يبقى مختلف وسنة جديدة عليا، قررت محدش يجيبلي أي هدية، وأنا اللي أجيب السنادي 29 هدية، قضيت أجمل يوم في 57357، احتفلت معاهم بعيد ميلادي أنتوا أسعدتوني يمكن أكتر بكتير، طاقة إيجابية رهيبة حسيت بيها إنهاردة، ربنا يسعد قلبكوا زي ما فرحتوني».

واختتمت: «ياريت تروحوا تزوروا الأطفال هناك، مش بس هتبسطوهم، أنتوا كمان هتتبسطوا زيي النهاردة».

وهنأ الفنان أحمد فهمي زوجته هنا الزاهد بعيد ميلادها في الساعات الأولى من صباح يوم 5 يناير، بنشر صورة تجمعهما، قائلا: «كل سنة وأنتي طيبة يا هنونة ودايما ناجحة ومكسرة الدنيا وفخور بيكي».