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رئيس «الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر: أمنياتنا بموفور الصحة والعافية

كتب:

محمد يوسف
11:21 ص | الأربعاء 19 أبريل 2023
رئيس مجلس الشيوخ

رئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال عبدالرازق في برقيته: «يسرني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس، بأرق التهاني والأمنيات بقرب حلول عيد الفطر المبارك».

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: «أسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصر بالأمن والاستقرار، وأن يحقق على يديكم مزيدًا من التنمية والرخاء والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، حفظكم الله، وحفظ الله مصر بكم، وبارك جهودكم وسدد على طريق الحق والعدل والخير خطاكم، وكل عام وأنتم بخير».

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