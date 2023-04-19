رئيس «النواب» يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر: نسأل المولى أن يعيده بالخير

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص برقية التهنئة من رئيس مجلس النواب: «يسعدني أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني وصادق الأمنيات بدوام الصحة والسعادة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يُعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».

وتابع رئيس مجلس النواب: «وإننا إذ نعرب في هذه المناسبة السعيدة عن فائق تقديرنا واعتزازنا لما تبذلونه من جهود على الأصعدة كافة لبناء جمهوريتنا الجديدة وتحقيق حياة كريمة، نؤكد التفافنا جميعا حول جهودكم الوطنية المخلصة، وكل عام وأنت بخير».