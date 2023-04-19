وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بعيد الفطر المبارك

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، جاء بها «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن نتقدم لكم بأخلص التهاني وأصدق الأماني بموفور الصحة والعافية، وإنّنا إذ نستقبل هذا العيد المبارك بالإرادة والعزم والتفاني في الأداء من أجل أمن ورفعة مصرنا الغالية في ظل مرحلة العطاء والتنمية التي تشهدها بلادنا، لنتوجه للمولى عز وجل أن يجعله عيد أمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية، حفظكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جاء بها «بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك يُشرفني وهيئة الشرطة أن أُعرب لكم والوكلاء ولجميع أعضاء مجلس النواب عن أصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني بدوام التوفيق والسداد، ونحن في ظلال تلك المناسبة الكريمة التي يفرح فيها المخلصون ويستبشرون بحسن الثواب، لنرجو من المولى جلت قدرته أن يوفقنا جميعا للمزيد من التكاتف والتكامل، وأن يحفظ مصر ويهيئ لها سُبل الرفعة والتقدم والنجاح، وأن يعيده علينا وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير»

وبعث اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة إلى المستشارعبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها «بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك يسعدنى أن أبعث لكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، وأعضاء مجلس الشيوخ بتلك المناسبة المُباركة، نبتهلُ للمولى جلت قدرته أن يكلل بالسداد مسيرة المؤسسة التشريعية لترسيخ مبادىء سيادة القانون وإعلاء الصالح العام لدفع مسيرة العمل الوطنى للمزيد من التنمية والرخاء، حفظ الله مصر واحة للخير والأمن، وكل عام وأنتم بخير».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء بها «يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لكم بأخلص التهاني وأصدق الأماني، وإننا إذ نستقبل بالإجلال والتقدير هذه المناسبة المباركة بقلوب مطمئنة وعزيمة وإرادة تدفعنا إلى التفانى في الآداء والإصرار على تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار لمصرنا الغالية وشعب مصر العظيم، سائلين المولى العلي القدير أن يسدد المسيرة الوطنية المخلصة نحو المزيد من التنمية والازدهار، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات».

وبعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جاء بها «يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لفضيلتكم ولعلماء الأزهر الشريف بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني بموفور الصحة ودوام التوفيق، سائلين المولى العلى القدير أن يسدد جهودكم المستنيرة لنشر صحيح الدين الحنيف، وإعلاء قيم العدل والحق لمواجهة الفكر المتطرف، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي،ى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء بها «يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بأخلص التهاني وأصدق الأماني، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درعا للوطن وللأمة العربية والإسلامية لتبقى راية مصرنا الغالية خفاقة بجهود أبنائها وتكاتف مؤسساتها في ظل المسيرة الوطنية المخلصة نحو المزيد من الازدهار والرخاء».

وبعث اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة للسيد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها «يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بأخلص التهاني وأطيب الأماني، سائلين المولى عز وجل أن يسدد جهود المخلصين للدفاع عن أمن وإستقرار مصرنا الغالية وحماية شعبها العظيم، إنّه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وأنتم بخير».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف، جاء بها «يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لكم بأصدق التهانى وأصدق الأماني، سائلا المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والتوفيق، ويسدد على طريق الحق جهودكم المخلصة لنشر سماحة الدين الحنيف، وإعلاء لقيم العدل والرحمة، لتنعم مصرنا الغالية بالسلام والأمان على مر الزمان، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمَّن والبركات».

وبعث اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام – مفتى جمهورية مصر العربية، جاء بها «بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك يسعدني وهيئة الشرطة أن نبعث لفضيلتكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، سائلا المولى العلي القدير أن يجعله عيد أمن وسلام على شعب مصر العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية، جاء بها «يطيب لي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أتقدم لجميع الأخوة مـن القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بأصدق التهاني وخالص التمنيات في تلك المناسبة التي ترسخ في النفوس قيم الإثابة وحسن الجزاء على العمل الجاد والمخلص والاجتهاد في البذل والفداء، لنجد فيها دافعا لنا لمواصلة العطاء في سبيل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الأمنية، في حفظ أمن مصر وأمان شعبها العظيم لتحقيق مرتجيات مسيرة العمل الوطني، في التنمية والازدهار والرخاء».