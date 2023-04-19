استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك

أعلنت وزارة الداخلية أنه في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع درجات الاستعداد لتنفيذ الخطط الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، قامت كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى والبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام والحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية تكثيف الخدمات الأمنية والأقوال والإرتكازات بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة والحيوية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع والدعم بعناصر من الشرطة النسائية.

وشملت الإجراءات تكثيف الخدمات المرورية ومواصلة تفعيل التقنيات التكنولوجية الحديثة لمتابعة وملاحظة الحالة المرورية بكافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من رواد الطرق، بالإضافة إلى اضطلاع مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية، والوقوف على مدى يقظة والتزام القوات بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم خلال تنفيذ محاور الخطط الأمنية.

المتنزهات والحدائق

كما أعدت أجهزة الوزارة خطة انتشار أمنى مُكثف بالمناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين خاصة المتنزهات والحدائق ودور السينما والمسطح المائي لنهر النيل.

من جانبها أكدت أجهزة وزارة الداخلية مواصلة جهود توفير مناخ آمن لاحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.