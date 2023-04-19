زراعة 97456 شجرة في ميادين الإسكندرية قبل عيد الفطر «صور»

شهدت ميادين وشوارع الإسكندرية، حملة لتجميلها عبر زيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة قبل عيد الفطر، وذلك ضمن خطوات استكمالية بمبادرة رئيس الجمهورية المتمثلة في زراعة 100 مليون شجرة، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة، حيث حوت الإسكندرية 97456 شجرة حتى الآن قبل عيد الفطر المبارك.

تطوير حدائق الإسكندرية قبل عيد الفطر

وقال اللواء أشرف بدران؛ رئيس الإدارة العامة للحدائق المركزية بالإسكندرية، إنه تم زراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة قبل عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

تفاصيل زراعة الطرق في الإسكندرية

وأوضح في بيان اليوم، أنه جرى زراعة 20115 شجرة مثمرة، و11237 شجرة غير مثمرة، و12295 شجيرة بإجمالي 43647 شجرة من الأشجار التي تم توريدها والبالغ عددها 200 ألف شجرة خلال الأسبوع الخامس والثلاثين منذ بداية المبادرة، بالإضافة إلى زراعة 5284 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة والشجيرات، وزراعة 733 نخلة بردتشاردياي، و4900 متر نخيل بنطاق حي العجمي ووسط، ليصل إجمالي ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة إلى 97456 شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء، وتم التشديد على إدارة الحدائق العامة للتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفسًا طبيعيًا للمواطنين.

زراعة أشجار في أحياء الإسكندرية

وأشار إلى أنه جرى زراعة 2850 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حي وسط، فضلًا عن زراعة 1058 شجرة مثمرة بنطاق حي شرق، وزراعة 540 من الشجيرات والأشجار مختلفة الأنواع بنطاق حي العجمي، وزراعة 446 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بنطاق حي غرب، وزراعة 200 عود بازروميا بنطاق حؤ المنتزة أول، وذلك بالتعاون مع إدارة حدائق الحؤ، كما تم زراعة 190 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بواسطة الإدارة العامة للحدائق المركزية.