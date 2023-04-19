ما موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية؟

أيام قليلة تفصلنا عن حلول أول أيام عيد الفطر المبارك، ويسعي المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية، وفي هذا السياق تستعرض «الوطن» كل ما يخص صلاة العيد بالمملكة، التي تشهد إقبالا وزحاما كبيرا من قبل عدد كبير من المسلمين، لتأدية مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية

وأعلنت هيئة البحوث الفلكية، عن التوقيتات الرسمية المحتملة لـ موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية، للمواطنين والمقيمين، من أجل استعدادهم لأداء صلاة العيد، إذ أنها ستكون بعد غد الجمعة الموافق 21 أبريل، بعد إجراء تحري هلال شهر شوال غدا الخميس 29 رمضان 1444، حسبما أشارت حسابات الجمعية الفلكية بجدة في تمام الساعة 07:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

صلاة عيد الفطر في مدن السعودية

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، فإن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية، أصبح معروفا للجميع، إذ تقام صلاة عيد الفطر في مدينة الرياض في تمام الساعة الخامسة و36 دقيقة 5:36 صباحا، وموعد صلاة عيد الفطر في مدينة جَدَّة الساعة السادسة والـ7 دقائق 6.07 صباحا، بينما صلاة العيد في الطائف في تمام الساعة السادسة و2 دقيقة 6.02 صباحا، وتسبقها بدقيقة المدينة المنورة لتكون في الساعة السادسة ودقيقة 6.01 صباحا، وفي مكة المكرمة يكون موعد صلاة العيد في الساعة الخامسة و38 دقيقة.

تحري هلال شوال في السعودية

وبحسب صحيفة «المدينة» السعودية، دعت الجمعية الفلكية في جدة جميع المواطنين المسلمين والمقيمين بالمملكة، المساعدة في تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم غد الخميس، حيث إنها طلبت من يستطيع رؤيته بالعين المجردة، أو من خلال المناظير، سرعة إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل أقواله إليها، أو الاتصال بأقرب مركز من أجل مساعدته للوصول إلى أقرب محكمة.