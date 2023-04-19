وصول أنظمة باتريوت الدفاعية من أمريكا وهولندا وألمانيا إلى أوكرانيا
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ا ش ا
03:14 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
الحزب الروسية الأوكرانية
أعلن النائب الأول لوزير الدفاع الأوكراني أولكسندر بافليوك أن أنظمة الدفاع الجوي باتريوت من الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا قد وصلت إلى أوكرانيا
وصول مساعدات دفاعية إلى أوكرانيا
وقال بافليوك: «ستسمح لنا أنظمة الدفاع الجوي هذه بحماية أنفسنا من هجمات صواريخ كروز الروسية والطائرات بدون طيار»، وقدم الشكر إلى شركاء أوكرانيا على تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني بشكل كبير، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.
حاجة أوكرانيا إلي نظام باتريوت للدفاع الجوي
يذكر أنَّ وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف كان قد أكد للشركاء الغربيين لأول مرة حاجة أوكرانيا إلى نظام باتريوت للدفاع الجوي في أغسطس 2021.