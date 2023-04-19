وصول أنظمة باتريوت الدفاعية من أمريكا وهولندا وألمانيا إلى أوكرانيا

أعلن النائب الأول لوزير الدفاع الأوكراني أولكسندر بافليوك أن أنظمة الدفاع الجوي باتريوت من الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا قد وصلت إلى أوكرانيا

وصول مساعدات دفاعية إلى أوكرانيا

وقال بافليوك: «ستسمح لنا أنظمة الدفاع الجوي هذه بحماية أنفسنا من هجمات صواريخ كروز الروسية والطائرات بدون طيار»، وقدم الشكر إلى شركاء أوكرانيا على تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني بشكل كبير، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

حاجة أوكرانيا إلي نظام باتريوت للدفاع الجوي

يذكر أنَّ وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف كان قد أكد للشركاء الغربيين لأول مرة حاجة أوكرانيا إلى نظام باتريوت للدفاع الجوي في أغسطس 2021.