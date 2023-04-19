بولندا تستقبل 26 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء، وصول 26 ألفًا و700 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ شهر فبراير 2022 إلى 11.2 مليون لاجئ.

18 ألف شخص غادروا بولندا في يوم واحد

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو «بولندا» في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنَّ نحو 18 ألف شخص غادروا بولندا أمس الثلاثاء عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 9.45 مليون شخص.

مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين

كانت بولندا مررت - في شهر مارس عام 2022 - مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.