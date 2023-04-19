كوريا الجنوبية: يمكننا تقديم مساعدات إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، إن بلاده يمكنها، تقديم مساعدات تتجاوز الدعم الإنساني أو المالي، إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم واسع النطاق، ضد المدنيين، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

لافروف: حديث أوكرانيا حول استعادة القرم تصريحات ديماجوجية

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن حديث أوكرانيا، حول استعادة شبه جزيرة القرم، تصريحات ديماجوجية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وشدد لافروف، من فنزويلا، على أن حل الأزمة الأوكرانية وغيره من الأزمات يجب أن يكون على أساس مبدأ عدم تجزئة الأمن.

وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الروسي، خلال زيارته لـ كراكاس، محادثات مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو، ونائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، داعيا وزير الخارجية الفنزويلي لزيارة روسيا.

وأمس الثلاثاء، وصل وزير الخارجية الروسي إلى فنزويلا، في محطته الثانية من جولته الرسمية في أمريكا اللاتينية التي بدأها بالبرازيل.

وأشار لافروف، إلى اتفاق «موسكو» و«كركاس»، على زيادة التعاون في مجال التقنيات والتكنولوجيا الجديدة وإنتاج النفط وتطوير حقول الغاز، فيما قال بينتو، إن بنكا البلدين المركزيين، يعملان على استخدام نظام الدفع الروسي «مير»، في فنزويلا، مشيرا للصحفيين، إلى أن ستكون هناك أخبار سارة قريبًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي، إن البلدين، أحرزا تقدما في تطوير نظام مالي يتجاوز «سويفت»، مشيرا إلى أن «كاراكاس» و«موسكو» تنفذان نظام الدفع الروسي «مير» داخل بلاده.

وفي آيسلندا، وافقت السلطات في «ريكيافيك»، على السماح لغواصات «واشنطن» النووية، بإجراء توقفات قصيرة واستبدال الإمدادات على سواحلها، بشرط عدم وجود أسلحة نووية على متن الغواصات، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.