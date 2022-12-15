رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل كاهن الكنيسة السريانية

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الأب الربان فيلبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية، للتعرف على أنشطة المجلس في مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

تمكين المرأة المصرية

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي أهم البرامج والأنشطة والمشروعات التي ينفذها المجلس لتمكين المرأة المصرية والنهوض بها في كافة المجالات، مشيرة إلى حملة طرق الابواب التي ينفذها المجلس في مختلف محافظات الجمهورية لرفع الوعي بحقوق المرأة والقضايا المختلفة وذلك بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

احتياجات المسنين والمسنات

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية دراسة احتياجات المسنين والمسنات في مصر، مؤكدة وجوب تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لجليس المسنين عن كيفية التعامل ومساعدتهم، معربة عن أمنيتها بوجود المزيد من المؤسسات الخيرية من أجل دعم المسنين.

إنشاء خدمة خاصة للمسنين

فيما أعرب الأب الربان فيلبس عيسى عن سعادته بلقاء الدكتورة مايا مرسي متمنياً دوام النجاح للمجلس القومي للمرأة في خدمة سيدات مصر، مشيرا إلى اهتمام الكنيسة السريانية بالمرأة وقيامها بعمل خدمات تخص السيدات والفتيات في صعيد مصر، معرباً عن تطلع الكنيسة إلى تنفيذ مزيد من الحملات التوعوية والتثقيفية للمرأة الريفية، وأن الكنيسة السريانية تسعى للعمل على إنشاء خدمة خاصة للمسنين متمنياً التعاون مع المجلس لتحقيق هذا الحلم.

وقام الأب الربان فيلبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية بإهداء درع تذكاري باللغة السريانية للدكتورة مايا مرسي تقديرا لدورها في ملف تمكين المرأة.