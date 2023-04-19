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مركز الفلك الدولي: سقوط قمر صناعي غير عامل على الأرض الليلة

كتب:

أحمد أبوضيف
05:16 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
قمر صناعي

قمر صناعي

توقع مركز الفلك الدولي، سقوط قمر صناعي غير عامل على الأرض  هذه الليلة،  موضحا أن اسمه «RHESSI»، ويتبع لوكالة ناسا، حيث أطلق قبل 20 عامًا، ويزن 300 كيلوجرام، وكان سيخدم لتصوير الشمس وظواهرها وتوقف عن العمل عام 2018.

و أكد مركز الفلك الدولي في بيان له، أنه «لايمكن من الآن معرفة مكان وتوقيت السقوط بشكل دقيق، ولكن الوقت المتوقع هو الساعة 11:43 مساء بتوقيت غرينتش زائد أو ناقص 4 ساعات، أما المكان المتوقع فهو المحيط الهادئ، وسيمر فوق عدة دول عربية خلال الفترة المتوقعة لسقوطه.

وأوضح أنه في  حالة مشاهدته وقت السقوط، سيظهر بشكل واضح على هيئة كرة نارية لامعة خلفها عدة إضاءات متحركة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.