رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 1000 عامل مسجد بوزارة الأوقاف

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة اختبارات المتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على هذا الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/.

فتح باب التظلمات

وفتح الجهاز باب التظلم من النتيجة اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، وذلك أيضا على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر أن يسلم الجهاز النتيجة إلى وزارة الأوقاف عقب انتهاء المدة المقررة لتقديم التظلمات ومراجعتها.

196 ألف متقدم لوظائف وزارة الأوقاف

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة عمال المساجد قبل فتح باب التقديم للمسابقة بـ15 يوما، حتى يتمكن الراغبون فى التقديم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقديم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبلغ عدد ساعات التقديم 384 ساعة، فى حين أن التقديم المعتاد باليد فى المسابقات المماثلة كان فى السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم، وبلغ عدد المتقدمين 196 ألفًا و694 متقدمًا، وخاطب الجهاز وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف للتأكد من عدم حصول المتقدمين على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية، حيث أنه أحد شروط المسابقة.