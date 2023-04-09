مسابقة رمضان شهر القرآن.. «الأوقاف» تكشف تفاصيل السؤال السابع عشر

كشفت وزارة الأوقاف، عن تفاصيل السؤال العاشر من مسابقة رمضان شهر القرآن، حيث أوضحت في فيديو بثّته على يوتيوب، إمكانية المشاركة في المسابقة عبر موقع «أوقاف أونلاين»، حيث تضمّ المسابقة 30 سؤالًا بجائزة بقيمة 1000 جنيه يوميا، فضلا عن 5 جوائز أخرى للأكثر مشاركة على مدار شهر رمضان قيمة كل منها 1000 جنيه، و5 جوائز أخرى قيمتها 1000 جنيه للإجابة عن جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة، و3 فائزين شرفيا من مصر جائزة كل منهم نسخة من كتاب الله ومن كتاب «أخلاقنا»، و3 جوائز شرفية للمشاركين من خارج مصر، كما يتم منح شهادات تقدير للأكثر مشاركة في المسابقة.

الفائز السادس عشر بـ مسابقة رمضان شهر القرآن

وشارك في الإجابة الصحيحة على السؤال السابع عشر من مسابقة رمضان شهر القرآن، 3750 متسابقا، وفاز بجائزة قدرها 1000 جنيه آية محسن عبده بالصف الثالث الثانوي بالقاهرة، وفاز بالجائزة الشرفية من داخل مصر، محمد فتحي بالإسكندرية ودعاء محمد السيد، أخصائية معمل بالغربية، وأحمد أحمد محمد إخصائي مكتبات بمحافظة مطروح، بنسخة من كتاب الله ونسخة من كتاب أخلاقنا.

وفاز بالجائزة الشرفية من خارج جمهورية مصر العربية، هنادي محمد سلطان سيف ربة منزل من اليمن، وعبدالرحيم أحمد مبروك مهندس كهرباء بالسعودية.

مسابقة رمضان شهر القرآن السؤال السابع عشر

وجاء سؤال مسابقة رمضان شهر القرآن السؤال السابع عشر، كالتالي: «الغيمان بيوم القيامة يتضمن الإيمان بالبعث بعد الموت والحساب ووجود الجنة والنار لمجازاة الناس على أعمالهم، وكذب المعاندون بالبعث بعد الموت في مواضع عديدية بالقرآن، فجاءت الحجج ترد عليهم، وذلك في مواضع من الجزء السابع عشر بالقرآن».

مسابقة رمضان شهر القرآن

وأكمل السؤال السابع عشر من مسابقة رمضان شهر القرآن: «ونبه الحق في آيته قائلًا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة...، لنبين لكم أصل نشأتكم ونبقي في الارحام من الحمل ما لم تقذفه الأرحام وما نشاء نبقيه لأجل مسمى وهي مدة الحمل، ونخرج طفل لا تعلمون عنه شيئا».

وأضاف السؤال: «ومنكم من يموت قبل أن يبلغ سن الأشد، ومنكم من يتجاوزه فيرد إلى أرزل العمر فما زالت باقي القوة وضعفت لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة».