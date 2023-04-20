اعترافات عصابة سرقة السيارات بالساحل: «بناخدها ونبيعها لتاجر»

«بنسرق العربيات من الشوارع في القاهرة، وبنروح نبيعها عند تاجر في الشرقية».. بهذه الكلمات بدأ المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات من الشوارع في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة، اعترافاتهم أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهم.

طريقة سرقة السيارات

واعترف أحد المتهمين بطريقة سرقتهم للسيارات في الساحل قائلا: «بنستنى أوقات بليل والدنيا هادية والناس نايمة، وبنروح على العربية اللي محددين نسرقها، ونفتحها بالمفتاح المصطنع».

وتابع المتهم أثناء جلسة التحقيق التي أجريت معهم: «بعد دخول العربية، أول ما تدور معانا بنهرب بيها من المنطقة على طول عشان محدش يلحقنا»، موضحاً أنهم كرروا نفس الأسلوب في السرقة أكثر من مرة.

القبض على المتهمين

أعلنت وزارة الداخلية أمس الأربعاء، القبض على الـ5 متهمين بسرقة السيارات في منطقة الساحل، وتبين أن اثنين منهم لهما معلومات جنائية سابقة، كما ضبطت أجهزة الأمن التاجر الذي يشتري منهم السيارات المسروقة والمقيم في محافظة الشرقية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه وفق ما نصت عليه المادتين 317 و318 من قانون العقوبات، فإن المتهمين بسرقة السيارات في منطقة الساحل ينتظرون عقوبة قانونية تصل إلى الحبس، في حال إن لم تقترن جريمة السرقة بظروف مشددة أخرى.