سفارة الدومينيكان بالقاهرة: نأمل في دعم أفريقيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان

أعلنت سفارة الدومينيكان في القاهرة أنها تعمل على تعزيز الجهود للحصول على دعم أفريقيا والشرق الأوسط للترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2024 إلى 2026.

عقد لقاءات مع وفود أفريقية

وقال رئيس بعثة الدومينيكان، آندي رودريجيز دوران، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه تم عقد لقاءات مع ممثلي الوفود الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة في مصر، وكذلك زيارات للدول التي تغطيها السفارة بشكل غير مقيم، مثل الأردن والجزائر ونيجيريا وعُمان وفلسطين.

وعقدت السفارة لقاءات مع نائب المندوب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية، نادر فاضل، والسفراء جاي روجر من الجابون، وفيليو هيفينداكا من ناميبيا، وتشوناي اليمي حسن من تشاد، وجوزيف موم ماجاك من جنوب السودان، إيمانويل جون نشيمبي من تنزانيا، توبلي مولامبو لوبايا من زامبيا، بالإضافة إلى رئيس بعثة مالي ديمبا كوني، والقائمون بأعمال بعثة بوركينافاسو أديسا جيسو، وبعثة إريتريا حبيب محمد عثمان.

تأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام الرئيس لويس أبينادر بأن تصبح الدومينيكان ولأول مرة، واحدة من بين 47 دولة مسؤولة عن الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في العالم، كعضو في مجلس حقوق الإنسان، بعد مشاركة بلاده كعضو غير دائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة خلال عامي 2019 و2020.

وأشار رودريجيز دوران إلى أن ترشح بلاد يأتي انطلاقا من الالتزام الذي أعرب عنه وزير الخارجية، روبرتو ألفاريز، بأن الدومينيكان ستواصل الإسهام من هذا المجلس لتعزيز خطط التعاون المتعددة الأطراف في مجال تعزيز وإبراز حقوق الإنسان على نطاق عالمي، على أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

ونوه بالإجراءات الفعالة والتنسيق الذى تقوم به وزارة الخارجية إلى جانب مؤسسات الدولة والسلك الدبلوماسي وإدارات المنظمات متعددة الأطراف والعلاقات مع إفريقيا والشرق الأوسط من أجل تنفيذ استراتيجية العرض والترويج وتحديد المواقع واستقطاب الدعم بين ممثلي الدول الأفريقية المعتمدة فى مصر لصالح ترشيح الدومينيكان لمجلس حقوق الإنسان لتحقيق هذا المنصب المهم كجزء من المحور الثالث للسياسة الخارجية التى تسعى إلى تعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان المنصوص عليها فى الدستور والمعاهدات الدولية.

ومن المقرر انتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان في أكتوبر المقبل، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفقًا للنظام الأساسي، يتم انتخاب أعضاء هذه الهيئة بشكل مباشر وفردي من خلال الاقتراع السري وبالأغلبية.