وزير القوى العاملة يتفقد مكاتب العاملين ويهنئهم بعيد الفطر

أجرى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، صباح اليوم الأربعاء، جولة في مبنى الوزارة، التقى خلالها بالعاملين بالديوان العام، داخل مكاتبهم، مقدما لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله عليهم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد «شحاتة» أهمية العمل والإجتهاد من أجل تحقيق خطط الوزارة وسياستها فى توفير أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وتفعيل كافة آليات العمل والارتقاء بمنظومته الرقمية التي تسعى الوزارة لتحقيقها فى إطار إستراتيجية مصر للتحول الرقمي والتنمية المستدامة 2030.

الوزير يحث العاملين على استمرار الجهد والعطاء

وحث الوزير كافة العاملين داخل ديوان عام الوزارة على استمرار الجهد والعطاء، خاصة وأن هذه المناسبة ترسخ في النفوس قيم العمل الجاد وحسن الجزاء، وذلك لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة في مختلف مجالات العمل سواء في التشغيل وتوفير فرص العمل، أو التدريب المهنى ، والسلامة والصحة المهنية وغيرها من الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة للوطن والمواطن.

وكان وزير القوى العاملة باشر مهام عمله مع فريق العمل الفني بالوزارة، من داخل المقر الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد المبنى وتابع انتظام سير العمل، واستكمال إجراءات التسكين التدريجي للعاملين بالوزارة داخل المقر.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية نحو الانتقال بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشاد «شحاتة» بالتجهيزات داخل المقر، وقال إنها تتمتع بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وعاجل.