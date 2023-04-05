وزير القوى العاملة: العاصمة الجديدة تتمتع بأحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجية

عقد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اجتماعًا اليوم الأربعاء مع فريق العمل الفني بالوزارة، داخل المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، وباشر بعض أعماله من «مكتبه الجديد»، وتابع الاستعدادات الجارية على قدم وساق لعملية النقل التدريجي إلى العاصمة الإدارية.

الاستمرار في متابعة النقل التدريجي

وأكد الوزير حرصه على الاستمرار في متابعة النقل التدريجي من مقر الوزارة بمدينة نصر إلى مقرها الجديد بالحي الحكومي، وحث العاملين على الإقبال على ذلك، موضحاً أن الدولة مُتجهة نحو نقلة جديدة وكبيرة نحو الجمهورية الجديدة، من بوابة العاصمة الإدارية، وحريصة على سرعة الانتقال الكامل، موضحًا أنها ستكون علامة من علامات الدولة المصرية العريقة كونها صاحبة تاريخ من الحضارة والبناء والتنمية رغم التحديات.

أحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر

وأشاد الوزير بالتجهيزات داخل المقر، وقال إنها تتمتع بأفضل التقنيات، وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، بما يساهم في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وعاجل.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي من منال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، رئيس اللجنة المختصة بمتابعة إجراءات الانتقال للعاصمة، بشأن أحدث المستجدات ومدى جاهزية الوزارة لذلك، فضلا عن الاستمرار في تحديد أماكن الموظفين، وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي، موجهاً بأهمية الاستمرار في تدريب العاملين وتأهيلهم للانتهاء من عملية التحول الرقمي لكافة أعمال الوزارة والخدمات المقدمة إلكترونياً للمواطنين.

جدير بالذكر أن مبنى الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يتكون من 7 طوابق تضم 271 مكتبا.