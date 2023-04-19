«الأزهري»: السلطان المغربي عبدالحفيظ بن الحسن تتلمذ على يد الشيخ الشنقيطي

كشف الشيخ أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، عن موقف طريف تعرض له الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي مع السلطان المغربي.

الشيخ الشنقيطي ومصر

وقال «الأزهري»، خلال لقائه ببرنامج «رجال صدقوا» مع الإعلامي أحمد الدريني، المُذاع على قناة «dmc»، إن الشيخ محمد حبيب عظّم الله شأنه حتى قبل القدوم إلى الأزهر الشريف أو السفر إلى مكة المكرمة، منوها أن السلطان المغربي عبد الحفيظ أحبه جدًا ورغب في التلمذة على يده، وأخذ العلم عنه، فأسكنه معه في طنجة.

وتابع: «الشيخ محمد حبيب الله بعد فترة قال للسلطان أرجوك سيبني أسافر للأزهر ومكة، وبالفعل ذهب إلى المدينة في السعودية، وأثناء سفر السلطان المغربي للمدينة طلب مقابلة الشيح حبيب الله الشنقيطي».

التعيين في الجامعة

وأردف: «جاء إلى القاهرة 1949 ونزل في شارع أحمد ماهر، وتزوج بنت عبد العزيز باشا وزير الأوقاف في هذا الوقت، وعين مدرسا في كلية أصول الدين».