لماذا نهى النبي عن صيام يوم العيد؟.. دار الإفتاء تجيب

يرغب عدد من المسلمين في الصيام أيام أخرى خارج شهر رمضان المبارك، طمعا في ثواب وأجر الصيام، ما يجعل بعض منهم يرغب في صيام يوم العيد، ولكن قد لا يعلم الراغبين في ذلك أن الرسول نهى عنه، ويستعرض هذا التقرير لماذا نهى النبي عن صيام يوم العيد؟

لماذا نهى النبي عن صيام يوم العيد؟

وللإجابة على لماذا نهى النبي عن صيام يوم العيد؟، كشفت دار الافتاء المصرية عن حكم الصيام في العيد، موضحة أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الأيام التي يحرم الصيام فيها هي: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.

لماذا نهى النبي عن صيام يوم العيد؟

وتابعت الإفتاء في الإجابة على لماذا نهى النبي عن صيام يوم العيد؟: واستدل الجمهور على ذلك بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ». أخرجه مسلم في «صحيحه» وعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» أخرجه مسلم في «صحيحه». وقال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (2/ 163): [(ولا يصح صوم العيد) أي الفطر والأضحى ولو عن واجب للنهي عنه في خبر الصحيحين وللإجماع، ولو نذر صومه لم ينعقد نذره (وكذا التشريق) أي أيامه، وهي ثلاثة بعد الأضحى لا يصح صومها (في الجديد) ولو لمتمتع؛ للنهي عن صيامها] اهـ.

وحددت دار الافتاء عبر بوابتها الرسمية، الأيام التي يحرم الصيام فيها، وهي يوم عيد الفطر، يوم عيد الأضحى، أيام التشريق؛ وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم الاضحى، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.

وعن نبيشة الهذلى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل»، رواه مسلم.