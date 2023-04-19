عيد الفطر ينعش مبيعات الأسماك.. استقرار ملحوظ في الأسعار

قال أحمد عبد النبي، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، إن الأسواق المصرية تشهد هذه الأيام إقبالاً من جانب المواطنين على شراء الأسماك، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

استقرار أسعار الأسماك

وأكد عضو الشعبة لـ«الوطن»،، أنه من المتعارف عليه تناول الأسماك في عيد الفطر، وخلال الفترة الحالية تشهد محال الأسماك وفرة في المعروض، واستقرارا في الأسعار.

وأوضح عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، أن السمك البلطي والفليه والسبيط والجمبري وسمك المكرونة من الأنواع الأكثر مبيعا في الوقت الراهن، متوقعا انخفاض الأسعار بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.

أسعار الأسماك

وأضاف «عبد النبي»، أن سعر البلطي يتراوح بين 70 و72 جنيهًا، وفيليه البلطي بين 40 و200 جنيه، ومكرونة سويسي بين 80 و110 جنيهات.

وتابع، بأن الكابوريا يتراوح سعرها بين 30 و110 جنيهات، والجمبري بين 180 و270 جنيهًا، والسبيط بين 130 و250 جنيهًا، والبوري بين 80 و110 جنيهات، والكاليماري بين 110 و240 جنيهًا.