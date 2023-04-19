تخصيص 6 ساحات بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر في جنوب سيناء

أعلن الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، عن تخصيص 6 ساحات بالمساجد الكبرى في مدن جنوب سيناء لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك 2023.

جاء ذلك خلال جلسة المتابعة التي عقدها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بقاعة الديوان العام للمحافظة بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب رئيس، اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة لمناقشة استعدادات جنوب سيناء لعيد الفطر.

6 ساحات بالمساجد الكبرى

استعرض الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف الساحات التي جري تخصيصها بالمساجد الكبرى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك وهي

１- ساحة مسجد السلام بشرم الشيخ وسوف يقوم المحافظ بتأدية صلاة عيد الفطر فيها بحضور القيادات التنفيذية

２- ساحة مسجد الهدي بمدينة دهب.

３- ساحة مسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين.

４- ساحة مسجد التقوي بمدينة نويبع.

５- ساحة مسجد الرحمن بمدينة رأس سدر.

６- ساحة مسجد الزهراء بمدينة ابورديس.

فتح جميع المساجد

قال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إنه تقرر فتح جميع المساجد بالمحافظة للمصلين لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك 2023، مؤكدا أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة تعقيم كل المساجد والساحات بالمساجد الكبرى استعدادا لاستقبال المصلين.