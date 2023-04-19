هل يجوز صيام ثالث أيام العيد؟.. دار الإفتاء توضح

يرغب عدد من المسلمين في الإكثار من الصيام خارج شهر رمضان المبارك، وقد يكون لديهم نية الصوم في أيام العيد، ولذلك يشغل بال بعضهم تساؤلًا هل يجوز الصيام ثالث أيام العيد؟، وهو ما يجيب عنه هذا التقرير.

هل يجوز الصيام ثالث أيام العيد؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن هل يجوز الصيام ثالث أيام العيد؟، مؤكَدًا أنَّ الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ندب للمسلمين صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر وصيام يوم عرفة وصيام عاشوراء ويومًا قبلها أو يومًا بعدها وستة شوال، ووعد الصائم بأنّ له أجر عظيم، فضلا عن أن هناك 5 أيام في العام لا ينعقد فيها صيام المسلم والتي وصفها النبي الكريم بأيام الطعام والشراب.

الإفتاء توضح هل يجوز الصيام ثالث أيام العيد؟

وأوضحت دار الإفتاء بخصوص هل يجوز الصيام ثالث أيام العيد؟ أن هناك 5 أيام حُرّمَ على المسلمين الصيام فيها هي يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، لذلك يمكن للمسلم صيام الستة البيض بعد رمضان، بداية من ثاني أيام العيد، ويجوز له صيامهم إما أياما متفرقة أو مجمعة حسبما يريد.

وعن أيام التشريق التي يحرم الصوم فيها، أكّدت الإفتاء أنها أيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام العي الفطر المبارك، وتابعت: «يحرم الصيام في أيام التشريق لأنَّ أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم النحر»، مستشهدًا بحديث النبي: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» رواه مسلم (1141).