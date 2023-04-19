موعد برنامج صاحبة السعادة.. محمد رمضان يكشف كواليس مسلسل جعفر العمدة

يبحث الجمهور عن موعد برنامج صاحبة السعادة، حيث يحل الفنان محمد رمضان ضيفا في البرنامج بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك.

موعد برنامج صاحبة السعادة

يُذاع برنامج صاحبة السعادة على شاشة قناة «dmc» وتقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، حيث تستضيف الفنان محمد رمضان بعد تألقه في مسلسل جعفر العمدة.

ونشرت صفحة قناة dmc عددا من الصور من الحلقة، حيث يظهر محمد رمضان بلوك مختلف ويغني ويرقص.

ومن المفترض أن يكشف محمد رمضان في برنامج صاحبة السعادة كواليس مسلسل جعفر العمدة إضافة لفيلم هارلي المقرر عرضه في عيد الفطر المبارك.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.