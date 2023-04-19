اعرف إزاي تحسب قيمة زكاة الفطر للفرد؟.. «الإفتاء» تجيب

اعرف إزاي تحسب قيمة زكاة الفطر للفرد؟، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء المصرية في فتوى إلكترونية نشرتها عبر بوابتها الرسمية، وتناولتها الدار تفصيلا، ردا على سؤال ورد إليها، موضحة أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر، بالإضافة إلى حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟، وكيف يتم إخراج زكاة الفطر وهل تخرج نقدا؟.

اعرف إزاي تحسب قيمة زكاة الفطر للفرد

وبخصوص اعرف إزاي تحسب قيمة زكاة الفطر للفرد، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن مقدار زكاة الفطر 2023 بالكيلو، تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.

قيمة زكاة الفطر للفرد

واستكمالا للحديث عن اعرف إزاي تحسب قيمة زكاة الفطر للفرد، أوضح المفتي أن مقدار زكاة الفطر 2023، يكون عند مستوى 30 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، مشيرا إلى أنه يستحب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء، موضحاً أنّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

إخراج زكاة الفطر

واستمرارا للرد على تساؤل اعرف إزاي تحسب قيمة زكاة الفطر للفرد، أوضحت الإفتاء أنه يستحب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة عيد الفطر، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد، مضيفاً أن تعطى الزكاة للفقراء والمساكين، وكل المصارف المالية التي ذكرها الله، عز وجل في آية مصارف الزكاة، وقال تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)»، ويجوز أن تعطي لفقير واحد أو توزع بين عدة أشخاص.