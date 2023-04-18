كيفية حساب زكاة الفطر 2023 ومقدارها وآخر موعد لإخراجها، من الأمور التي يبحث عنها الكثيرون خاصة بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وترصد الوطن خلال التقرير التالي، كيفية حساب زكاة الفطر 2023؛ مقدار زكاة الفطر 2023 للفرد، مقدار زكاة الفطر 2023 بالكيلو، قيمة زكاة الفطر 2023 نقدًا للشخص، وفقا لما أوضحته دار الإفتاء المصرية.

كيفية حساب زكاة الفطر 2023 ومقدارها وآخر موعد لإخراجها

وعن كيفية حساب زكاة الفطر 2023 ومقدارها وآخر موعد لإخراجها، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ‎‎إن مقدار زكاة الفطر 2023، يكون عند مستوى 30 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد.

مقدار زكاة الفطر 2023

واستمرارا للحديث عن كيفية حساب زكاة الفطر 2023 ومقدارها وآخر موعد لإخراجها، أوضح المفتي أنه بخصوص مقدار زكاة الفطر 2023، يستحب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء، مشيرًا إلى أنّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

مقدار زكاة الفطر 2023 بالكيلو

واستكمالا للحديث عن كيفية حساب زكاة الفطر 2023 ومقدارها وآخر موعد لإخراجها، أشار مفتي الجمهورية إلى أن مقدار زكاة الفطر 2023 بالكيلو، تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.

قيمة زكاة الفطر 2023 نقدًا للشخص

وبالإشارة إلى كيفية حساب زكاة الفطر 2023 ومقدارها وآخر موعد لإخراجها، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ‎‎إن قيمة زكاة الفطر 2023 نقدًا للشخص لهذا العام 1444 هجريًّا 30 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ20 جنيهًا لهذا العام.

كيفية حساب زكاة الفطر 2023

وحدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كيفية حساب زكاة الفطر 2023 ومقدارها وآخر موعد لإخراجها، وكيفية حساب زكاة الفطر 2023، مشيرا إلى أن مقدار زكاة الفطر صاع من غالب ما يتخذه الناس قوتا في بلدهم، كالقمح والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب وغير ذلك مم يقتات، لحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رواه ابن داوود وابن ماجة.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الصاع من القمح يساوي بالوزن 2 كيلو و30 جراما تقريبا، أما بقية السلع كالأرز والفول والزبيب التي يجوز إخراج الزكاة منها، فمتوسط الصاع فيها 2.5 كيلو تقريبا، مؤكدا أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام أولا، ويراعى في ذلك مصلحة الفقير.

وقت إخراج زكاة الفطر؟

وتابع المركز: يستحب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة عيد الفطر، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد.

مصارف زكاة الفطر

وأضاف العالمي للفتوى: تعطى الزكاة للفقراء والمساكين، وكافة المصارف المالية التي ذكرها الله، عز وجل في آية مصارف الزكاة، وقال تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)»، ويجوز أن تعطي لفقير واحد أو توزع بين عدة أشخاص.