طريقة دفع زكاة الفطر بالسعودية إلكترونيا عبر تطبيق زكاتي.. اعرف الخطوات

يتساءل الكثيرين من المقيمين وأهل المملكة عن كيفية دفع زكاة الفطر بالسعودية إلكترونيًا عبر تطبيق زكاتي، إذ أتاحت السلطات الحكومية إمكانية دفع الزكاة الكترونيًا لتوزيعها على الجمعيات الأهلية والمراكز التجارية المتعاونة، وفي نفس الوقت توفير الوقت والمجهود لتوصيل هذه الأموال إلى مستحقيها.

وفي التقرير التالي، تعرض جريدة «الوطن» لقرائها في الشرق الأوسط ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر يوميًا، بالخطوات المفصلة، كيفية دفع زكاة الفطر بالسعودية إلكترونيًا عبر تطبيق زكاتي وقيمتها وذلك وفق ما نشر بالتطبيق غي السطور التالية:

كيفية دفع زكاة الفطر بالسعودية إلكترونيًا عبر تطبيق زكاتي؟

في البداية يتوجب عليك تحميل تطبيق زكاتي والمتاح مجانًا عبر متاجر الهواتف الذكية بكافة أنواعها.

ستحتاج إلى التسجيل في التطبيق، وادخال اسم المستخدم ورقم الهوية ورقم الجوال.

بعد حساب قيمة الزكاة الواجب دفعها حسب عدد أفراد الأسرة، وتسجيلها على التطبيق اضغط على «حفظ»

اختار من التطبيق أيقونة دفع ، وتسجيل بيانات البطاقة الائتمانية أو التحويل البنكي، وانهي البيانات المطلوبة ليتك سحب قيمة الزكاة الكترونيا.

قيمة زكاة الفطر 2023 في السعودية

وحددت لجان الزكاة في المملكة العربية السعودية، فان قيمة زكاة الفطر 2023 في السعودية، تحدد بقيمة 4 حفنات بيدين رجل متوسط البنيان من الحبوب بشرط أن تكون من قوت غالب البلد، وهي ما تعادل ما بين 2.5 إلي 3 كيلو، وفي المملكة يكون الأرز، وهو ما يعادل نقدًا نحو 20 ريال سعودي للفرد الواحد، ويمكن دفعها عبر تطبيق زكاتي، أو جمعية نماء أو بدفعها إلى مستحقيها بشكل مباشر.