هل تجب زكاة الفطر على الفقير؟.. دار الإفتاء توضح

هل تجب زكاة الفطر على الفقير؟.. تساؤل يشغل بال عدد من المسلمين خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، خاصة من لا يستطيعون إخراجها، وهو ما نستعرض إجابته في هذا التقرير.

حكم زكاة الفطر للفقير

وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على تساؤل هل تجب زكاة الفطر على الفقير، قائلًا في فتوى على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، إن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته؛ قال العلَّامة الحصكفي في «الدر المختار» (2/ 359، ط. دار الفكر): [(تجب) -زكاة الفطر-... (على كل) حر (مسلم) ولو صغيرًا مجنونًا، حتى لو لم يخرجها وليهما وجب الأداء بعد البلوغ (ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية) كدينه وحوائج عياله (وإن لم يتم)] اهـ.

هل الزكاة فرض على الفقير

وبإجابة الدكتور على جمعة، عن تساؤل هل تجب زكاة الفطر على الفقير، يتبين أن زكاة الفطر واجبة وفرض على كل مسلم، سواء غني أو فقير، ويخرجها للأصناف المستحقة للزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

هل تسقط زكاة الفطر مع عدم الاستطاعة

وهناك بعض الأشخاص ليس لديهم القدرة المادية على إخراج زكاة الفطر، لكن هل تسقط مع عدم الاستطاعة أم لا؟ وهو ما يجيب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر بث مباشر لصفحة دار الإفتاء على «فيس بوك»، قائلا إن زكاة الفطر لا تجب إلا على المستطيع، والمستطيع هو الذى يكون لديه نفقة زائدة على ماله الخاص به.

وتابع «عاشور» أن من لم يكن لديه القدرة على إخراج زكاة الفطر، فلا إثم عليه؛ لأن عدم الاستطاعة يسقط التكليف، موضحًا أن زكاة الفطر تجب على من يملك ما زاد عن قوت يومه يوم العيد وليلته، فمن لم يجد؛ فلا زكاة عليه.