«الأوقاف والمتحدة».. تعاون لإحياء مدرسة التلاوة ونقل الشعائر على الهواء

حققت وزارة الأوقاف تعاوناً مثمراً مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال شهر رمضان المبارك، حيث عملت الوزارة والشركة على بث خطاب الوسطية عبر أئمة وموفدى الأوقاف حول العالم، كذلك نقل شعائر الشهر الفضيل عبر قنوات «المتحدة»، حيث قامت شبكة تليفزيون «الحياة» ببث شعائر صلاة العشاء والتراويح يومياً خلال شهر رمضان من داخل مسجد الإمام الحسين بصوت كبار القراء. أوضحت «الحياة»، فى بيانها، أن ذلك يأتى ضمن احتفاء شبكة تليفزيون «الحياة» بالشهر المبارك، وضمن مجموعة من التغطيات والبرامج والمسلسلات المقرر عرضها على شاشتها خلال هذا الشهر الكريم.

«الناس» تبرز سفراء التلاوة في الخارج

وقدمت قناة الناس خلال شهر رمضان مجموعة برامج وخريطة جديدة بث خطاب الوسطية خلال شهر رمضان 2023، حيث عرضت القناة خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كل مجالات الحياة، ومن ضمنها برنامج تلاوة سفراء التلاوة حول العالم، حيث تنقل القناة طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية، ويتم عرض تلاوة للقرآن الكريم من خلال سفراء التلاوة من ألمانيا، وولاية تكساس فى الولايات المتحدة الأمريكية، وجزر المالديف، ودول أيرلندا وبلجيكا وطوكيو والكونغو.

«الأوقاف»: الإعلام الوطني الرشيد أسهم فى الإقبال على بيوت الله صلاة وقياماً وتهجداً واعتكافاً

وقدمت وزارة الأوقاف عدداً من البرامج بالتعاون مع التليفزيون المصرى منها: برنامج أسماء الله الحسنى، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تمت إذاعته على الفضائية المصرية، والنيل لايف، والنيل الثقافية، وبرنامج ملتقى الفكر الإسلامى، على قناة النيل الثقافية، كذلك فقرة دينية بعنوان فى رحاب رمضان، ببرنامج صباحنا مصرى على الفضائية المصرية، والفقرة الدينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف، وبرنامج فوارس الإسلام، على القناة الأولى، وبرنامج لقاء الإيمان، على قناة النيل الثقافية للواعظات من مسجد السيدة نفيسة، وبرنامج صباح القاهرة، على قناة القاهرة من مسجد النور بالعباسية، وبرنامج «لقاء الإيمان» على القناة الثانية من مسجد النور بالعباسية. وقدمت الوزارة، خلال شهر رمضان، احتفالاً بالعاشر من رمضان بمسجد سيدنا عمرو بن العاص، واحتفالاً بذكرى يوم بدر بمسجد السيدة نفيسة، كذلك احتفال بذكرى فتح مكة بمسجد السيدة نفيسة، واحتفال الأوقاف الرسمى بليلة القدر بمركز مسجد مصر الثقافى. بدوره، قدم وزير الأوقاف التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما تقدمه من إعلام رشيد لصالح الدولة المصرية، مؤكداً أن نقل قناة الحياة لصلاة التراويح من مسجد الحسين أضاف جواً روحياً خاصاً على أجواء الشهر الفضيل، وما قامت به قناة الناس فى برنامج سفراء التلاوة ترسيخ لريادة القراء المصريين، كذلك أشاد بدور التليفزيون المصرى والإذاعة المصرية فى نقل شعائر الشهر الكريم.

وقال فى بيان: «التليفزيون المصرى والإذاعة المصرية لهما دور عظيم وجهد مشكور فى نقل شعائر صلاة الفجر عبر قنوات التليفزيون المصرى وصلاة القيام عبر الإذاعة المصرية، ونقل ملتقى الفكر الإسلامى الذى تقيمه وزارة الأوقاف على قناة النيل الثقافية، فضلاً عن البرامج الدينية الأخرى المرتبطة بالشهر الكريم، ومنها برنامج أسماء الله الحسنى الذى تبثه كل من الفضائية المصرية والنيل الثقافية وقناة نايل لايف وإذاعة القرآن الكريم يومياً طوال الشهر الفضيل، وذلك كله إضافة إلى صفحات ومقالات الفكر الدينى بمختلف الصحف الوطنية».

وأوضح وزير الأوقاف أن ما يحدث فى هذا الشهر الكريم من إقبال عظيم على بيوت الله صلاة وقياماً وتهجداً واعتكافاً يؤكد أن مصر بلد الإيمان وستظل، وأنها بلد القرآن الكريم، وما يقوم به إعلام دولة التلاوة المصرية جهد عظيم ومحمود ومشكور فى خدمة القرآن الكريم وخدمة دين الله.