«الأوقاف» تعلن تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم.. جوائز 3 ملايين جنيه

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم المسابقة العالمية الثلاثين لعام 1445هــ / 2024، في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في خدمة كتاب الله عز وجل وعنايتها به حفظًا وتجويدًا وتفسيرًا وفهمًا لمقاصده.

وتستهدف المسابقة دعم جهود حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية، مع رفع جوائز المسابقة إلى ثلاثة ملايين جنيه، وتضم المسابقة الأفرع التالية:

* الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا.

- الجائزة الأولى 300 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية 250 ألف جنيه.

- الجائزة الثالثة 200 ألف جنيه.

*الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا.

- الجائزة الأولى 300 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية 250 ألف جنيه.

- الجائزة الثالثة 200 ألف جنيه.

* الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.

- جائزة 200 ألف جنيه.

حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره

* الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 40 عامًا.

- الجائزة الأولى 300 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية 250 ألف جنيه.

* الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا.

- جائزة 200 ألف جنيه.

* الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، أو بشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة، بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية قدرها 150 ألف جنيه.

جميع فروع المسابقة مفتوحة للجنسين

وأكدت الوزارة أن جميع فروع المسابقة مفتوحة للجنسين، بشرط ألا يكون المتسابق قد سبق له أن فاز في أي عام سابق بالمركز الأول أو الثاني في أي فرع من فروع المسابقة، فعلى الراغبين في التقدم للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم من داخل جمهورية مصر العربية تسجيل بياناتهم من هنا.