حزب حماة الوطن يقيم حفل الإفطار السنوي للعاملين بهيئة نظافة القاهرة

نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتعاون مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، حفل الإفطار السنوي للعاملين بالهيئة، بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وشارك في حفل الإفطار قيادات حزب حماة الوطن، يتقدمهم اللواء أحمد العوضي، نائب رئيس الحزب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بمحافظة القاهرة.

وأكد حزب حماة الوطن، أن الحفل السنوي، يأتي تقديرًا وعرفانًا لعمال النظافة وجهودهم، وما يقومون به من دور ملموس في تحسين البيئة والحفاظ عليها.

وعبر المشاركون في حفل الإفطار عن سعادتهم لهذا التكريم، متوجهين بالشكر لقيادات الحزب على هذه اللمسة الطيبة.