حزب حماة الوطن يواصل تنفيذ «معا ضد الغلاء ومحاربة الفساد» بشمال سيناء

واصل حزب حماة الوطن بشمال سيناء تنفيذ فعالية مبادرة مبادرة «معا ضد الغلاء ومحاربة الفساد» بميدان الرفاعي بوسط مدينة العريش للوقوف بجوار محدودي الدخل من الأهالي، وذلك بناء على تعليمات القيادة السياسية، وتعليمات الأمين العام للحزب واللجنة المركزية لدعم الأسر ضد الغلاء.

قال المهندس هيثم رحمي الأمين العام للحزب بشمال سيناء إن المبادرة الهدف منها، محاربة الغلاء، ومستمرة من اليوم الأول لشهر رمضان حتى عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن الحزب حريص على تنفيذ المبادرات الرئاسية.

التوزيع في 5 مناطق بالعريش

وقال المهندس علاء عايش أمين العمال بالحزب، إن المبادرة بدأت بداية من شهر رمضان المبارك بالتنسيق بين أمانة رابع بالعريش، وأمانة العمال، وقد أقيمت في 5 منافذ لبيع الخضار والفاكهة والمواد الغذائية، في المساعيد، البحر ، وسط البلد، بجوار المستشفى العام، وسوق المدينة

محاربة الغلاء والفساد وجشع التجار

وأضاف عايش أن الهدف من المبادرة هي محاربة الغلاء ومحاربة الفساد، وجشع التجار، وتحطيم السعر من خلال المساهمات الفعالة من رجال الحزب في تخفيض السعر بواقع ما يقرب من جنيه في البطاطس والطماطم على سبيل المثال، وهو تخفيض سعر السلع واحد جنيه في سعر السلعة الواحدة.